https://sputniknews.com.tr/20231009/seyir-halindeyken-uzerlerine-servis-araci-devrildi-1076168849.html
Seyir halindeyken üzerlerine servis aracı devrildi: 7 yaralı
Seyir halindeyken üzerlerine servis aracı devrildi: 7 yaralı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracının seyir halindeyken bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T17:04+0300
2023-10-09T17:04+0300
2023-10-09T17:05+0300
yaşam
video
servis
kaza
izmir
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İzmir'de yaşanan kaza, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesinde meydana geldi.İddiaya göre, işçileri taşıyan servis sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi.Kazada, 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Seyir halindeyken üzerlerine servis aracı devrildi
Seyir halindeyken üzerlerine servis aracı devrildi
2023-10-09T17:04+0300
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video, servis, kaza, izmir, видео
video, servis, kaza, izmir, видео
Seyir halindeyken üzerlerine servis aracı devrildi: 7 yaralı
17:04 09.10.2023 (güncellendi: 17:05 09.10.2023) Abone ol
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracının seyir halindeyken bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de yaşanan kaza, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, işçileri taşıyan servis sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi.
Kazada, 7 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.