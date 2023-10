https://sputniknews.com.tr/20231009/sanatci-haluk-akakce-hayatini-kaybetti-1076167203.html

Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, hayatını kaybetti. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T15:36+0300

2023-10-09T15:36+0300

2023-10-09T15:36+0300

yaşam

sanatçı

kanser

haluk akakçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076166898_0:0:673:380_1920x0_80_0_0_e61448e74025223e11603e9192310cbc.jpg

Akakçe, geçen yıl akciğer kanserine yakalanmıştı. Akakçe, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve 9 gün komada kaldığını belirtmiş, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" demişti.Haluk Akakçe kimdir?Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent'te okuduğu İç Mimarlık Bölümü'nün ardından Londra Royal College of Art'ta ve School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans eğitimleri aldı.Akakçe, ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.Sanat kariyeri boyunca, çağdaş sanatın farklı alanlarında önemli eserler üreten Haluk Akakçe, uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline gelmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk akakçe kimdir,haluk akakçe,anatçı haluk akakçe