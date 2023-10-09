https://sputniknews.com.tr/20231009/sanatci-haluk-akakce-hayatini-kaybetti-1076167203.html
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, hayatını kaybetti. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T15:36+0300
2023-10-09T15:36+0300
2023-10-09T15:36+0300
yaşam
sanatçı
kanser
haluk akakçe
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Akakçe, geçen yıl akciğer kanserine yakalanmıştı. Akakçe, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve 9 gün komada kaldığını belirtmiş, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" demişti.Haluk Akakçe kimdir?Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent'te okuduğu İç Mimarlık Bölümü'nün ardından Londra Royal College of Art'ta ve School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans eğitimleri aldı.Akakçe, ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.Sanat kariyeri boyunca, çağdaş sanatın farklı alanlarında önemli eserler üreten Haluk Akakçe, uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline gelmişti.
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haluk akakçe kimdir,haluk akakçe,anatçı haluk akakçe
haluk akakçe kimdir,haluk akakçe,anatçı haluk akakçe
Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
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Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, hayatını kaybetti.
Akakçe, geçen yıl akciğer kanserine yakalanmıştı. Akakçe, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve 9 gün komada kaldığını belirtmiş, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" demişti.
Haluk Akakçe kimdir?
Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent'te okuduğu İç Mimarlık Bölümü'nün ardından Londra Royal College of Art'ta ve School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans eğitimleri aldı.
Akakçe, ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.
Sanat kariyeri boyunca, çağdaş sanatın farklı alanlarında önemli eserler üreten Haluk Akakçe, uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline gelmişti.