Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki hukuk dışı askeri-biyolojik programlarına katılan yeni isimleri açıkladı

ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgelerin analiz sonuçları hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Kirillov, 2 ABD ve 2 Ukrayna vatandaşının daha Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik programların uygulanmasında görev yaptığını ifade etti.



Söz konusu kişilerin Black & Veatch Mühendislik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve Ukrayna Temsilcisi Tom Wahl, EcoHealth Alliance Genel Müdür Yardımcısı Kevin Olival, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sıhhi Epidemiyoloji Dairesi Başkan Yardımcısı Mihail Usatıy ve Toplum Sağlığı Politikası Enstitüsü İcra Direktörü Tatyana Kiryazova olduğunu belirten Kirillov, bunlar hakkında elde edilen bilgilerin Rusya Soruşturma Komitesi'ne aktarılacağını kaydetti.



Moskova'nın ABD'nin hukuka aykırı askeri-biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkarma çabalarının ve biyolojik tesislerin bulunduğu bölgelerde kötüleşen epidemiyolojik durumun Washington'u Afrika ülkelerinde araştırma yapmaya zorladığını anlatan Kirillov, "Belgeler, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ana yüklenici firmalarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Kamerun, Uganda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösterdiğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.