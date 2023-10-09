https://sputniknews.com.tr/20231009/new-yorkta-filistin-ve-israil-destekcileri-karsi-karsiya-geldi-1076156035.html
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T10:20+0300
2023-10-09T10:20+0300
2023-10-09T10:22+0300
dünya
filistin
israil-filistin
hamas
new york
abd
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076156178_440:0:2966:1421_1920x0_80_0_0_6f2f53bfb98d6d602275322f8a5c285e.png
ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydan’ında Filistin ve İsrail yanlısı karşıt protestolar düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını destekleyerek, "İntifadayı (Direnişi) küreselleştirin", "Yerleşimci Siyonist devleti parçalayın" ve “Özgür Filistin” sloganları attı.Ellerinde İsrail bayrakları bulunan göstericiler ise, “Utanç” ve “Katiller” sloganları atarak, Filistin destekçilerine tepki gösterdi.İki grupta birbirine fiziksel temasta bulunmazken, New York polisinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
filistin
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076156178_755:0:2650:1421_1920x0_80_0_0_a6ab3c3c463f736d4b470604808972dc.png
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
2023-10-09T10:20+0300
true
PT0M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin, israil-filistin, hamas, new york, abd, video, видео
filistin, israil-filistin, hamas, new york, abd, video, видео
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
10:20 09.10.2023 (güncellendi: 10:22 09.10.2023) Abone ol
ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi.
ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydan’ında Filistin ve İsrail yanlısı karşıt protestolar düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını destekleyerek, "İntifadayı (Direnişi) küreselleştirin", "Yerleşimci Siyonist devleti parçalayın" ve “Özgür Filistin” sloganları attı.
Ellerinde İsrail bayrakları bulunan göstericiler ise, “Utanç” ve “Katiller” sloganları atarak, Filistin destekçilerine tepki gösterdi.
İki grupta birbirine fiziksel temasta bulunmazken, New York polisinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.