https://sputniknews.com.tr/20231009/msb-duyurdu-turkiyeden-depremden-etkilenen-afganistana-yardim-malzemeleri-gonderildi-1076159628.html

MSB duyurdu: Türkiye depremden etkilenen Afganistan'a yardım malzemeleri gönderdi

MSB duyurdu: Türkiye depremden etkilenen Afganistan'a yardım malzemeleri gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Afganistan’da meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası ihtiyaç malzemelerini... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T12:05+0300

2023-10-09T12:05+0300

2023-10-09T12:07+0300

türkiye

video

afganistan

yardım

afad

herat

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076159472_0:84:2963:1751_1920x0_80_0_0_dc431beed470f08ecfb5283e9f35e679.png

MSB tarafından sosyal medya paylaşımda, Türkiye’nin yardım elinin Afganistan’a ulaştırıldığı belirtilerek, “Ülkemizin yardım elini Afganistan’a ulaştırıyoruz. Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD’a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan hareket etti” ifadeleri yer aldı. 8 Ekim'de Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığı belirtilirken 9 bin 240 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

türkiye

afganistan

herat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Türkiye’den Afganistan’a yardım eli Türkiye’den Afganistan’a yardım eli 2023-10-09T12:05+0300 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, видео, afganistan, yardım, afad, herat, deprem