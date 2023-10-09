https://sputniknews.com.tr/20231009/msb-duyurdu-turkiyeden-depremden-etkilenen-afganistana-yardim-malzemeleri-gonderildi-1076159628.html
MSB duyurdu: Türkiye depremden etkilenen Afganistan'a yardım malzemeleri gönderdi
MSB duyurdu: Türkiye depremden etkilenen Afganistan'a yardım malzemeleri gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Afganistan’da meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası ihtiyaç malzemelerini... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T12:05+0300
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türkiye
video
afganistan
yardım
afad
herat
deprem
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MSB tarafından sosyal medya paylaşımda, Türkiye’nin yardım elinin Afganistan’a ulaştırıldığı belirtilerek, “Ülkemizin yardım elini Afganistan’a ulaştırıyoruz. Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD’a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan hareket etti” ifadeleri yer aldı. 8 Ekim'de Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığı belirtilirken 9 bin 240 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
türkiye
afganistan
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Türkiye’den Afganistan’a yardım eli
Türkiye’den Afganistan’a yardım eli
2023-10-09T12:05+0300
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video, видео, afganistan, yardım, afad, herat, deprem
video, видео, afganistan, yardım, afad, herat, deprem
MSB duyurdu: Türkiye depremden etkilenen Afganistan'a yardım malzemeleri gönderdi
12:05 09.10.2023 (güncellendi: 12:07 09.10.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Afganistan’da meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası ihtiyaç malzemelerini gönderdiğini açıkladı.
MSB tarafından sosyal medya paylaşımda, Türkiye’nin yardım elinin Afganistan’a ulaştırıldığı belirtilerek, “Ülkemizin yardım elini Afganistan’a ulaştırıyoruz. Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD’a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan hareket etti” ifadeleri yer aldı.
8 Ekim'de Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5.5 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığı belirtilirken 9 bin 240 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.