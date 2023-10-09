https://sputniknews.com.tr/20231009/japonyada-trende-kimyasal-madde-tehlikesi-4-yarali-1076162902.html
Japonya'da trende kimyasal madde tehlikesi: 4 yaralı
Japonya'da trende kimyasal madde tehlikesi: 4 yaralı
Japonya’da hızlı trende çanta içindeki kimyasal bir maddeye dokunan 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı açıklandı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T13:11+0300
2023-10-09T13:11+0300
2023-10-09T13:11+0300
dünya
video
japonya
tren
kimyasal madde
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Japonya'daki Tohoku Hızlı Tren Hattı'ndaki bir trende kimyasal madde paniği yaşandı.Shin-Aomori İstasyonu'ndan Tokyo'ya giden trendeki bir çantada bulunan kimyasal maddeye dokunan 1'i çocuk 4 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.Öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından yolcular Sendai İstasyonu'nda trenden tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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Japonya'da trende kimyasal madde paniği: 4 yaralı
Japonya'da trende kimyasal madde paniği: 4 yaralı
2023-10-09T13:11+0300
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video, japonya, tren, kimyasal madde, видео
video, japonya, tren, kimyasal madde, видео
Japonya'da trende kimyasal madde tehlikesi: 4 yaralı
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Japonya’da hızlı trende çanta içindeki kimyasal bir maddeye dokunan 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Japonya'daki Tohoku Hızlı Tren Hattı'ndaki bir trende kimyasal madde paniği yaşandı.
Shin-Aomori İstasyonu'ndan Tokyo'ya giden trendeki bir çantada bulunan kimyasal maddeye dokunan 1'i çocuk 4 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından yolcular Sendai İstasyonu'nda trenden tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.