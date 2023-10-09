https://sputniknews.com.tr/20231009/istanbul-valiligi-buyukcekmecede-polis-memuru-silahli-saldirida-sehit-oldu-1076156861.html
İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T10:31+0300
2023-10-09T10:31+0300
2023-10-09T10:43+0300
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Büyükçekmece'de bir ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş, evden açılan ateşle hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş'e içeriden ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırıldı. Cihat Ermiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Saldırıyı gerçekleştiren M.B.Ç. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.İstanbul Valiliği'nden açıklamaKonuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cihat Ermiş, Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir. Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.Şehit polis Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 14.00'da tören gerçekleştirileceği, şehidin cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/hamas-sizdi-israil-savastayiz-dedi-israil-filistin-geriliminde-son-durum-1076138427.html
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istanbul, istanbul valiliği, saldırı, polis
istanbul, istanbul valiliği, saldırı, polis
İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
10:31 09.10.2023 (güncellendi: 10:43 09.10.2023) Abone ol
Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Büyükçekmece'de bir ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş, evden açılan ateşle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş'e içeriden ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırıldı. Cihat Ermiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Saldırıyı gerçekleştiren M.B.Ç. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cihat Ermiş, Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir. Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Şehit polis Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 14.00'da tören gerçekleştirileceği, şehidin cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.