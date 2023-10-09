https://sputniknews.com.tr/20231009/erdogan-gezi-olaylarinda-sokaklarimizi-atese-verdiler-devasa-projelerin-durdurulmasini-istediler-1076165711.html
Erdoğan: Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler, devasa projelerin durdurulmasını istediler
Erdoğan: Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler, devasa projelerin durdurulmasını istediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler, devasa projelerin durdurulmasını istediler" dedi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T15:05+0300
2023-10-09T15:05+0300
2023-10-09T15:19+0300
politika
cumhurbaşkanı
türkiye
recep tayyip erdoğan
gezi olayları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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cumhurbaşkanı, türkiye, recep tayyip erdoğan, gezi olayları
cumhurbaşkanı, türkiye, recep tayyip erdoğan, gezi olayları
Erdoğan: Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler, devasa projelerin durdurulmasını istediler
15:05 09.10.2023 (güncellendi: 15:19 09.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler, devasa projelerin durdurulmasını istediler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler. Devasa projelerin durdurulmasını istediler.
Yükseköğretimdeki kız öğrencilerimizin sayısı toplam sayının yarısını oluşturuyor.
Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz.