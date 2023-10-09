https://sputniknews.com.tr/20231009/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-israillilerin-alanyaya-geldigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1076171525.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiasına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının doğru... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T17:58+0300

2023-10-09T17:58+0300

2023-10-09T17:58+0300

türkiye

dezenformasyon

türkiye

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının yer aldığı belirtildi.Bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, bölgedeki olaylarla (7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu) herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231009/74-bin-kisi-filistinli-multecilere-yardim-ve-bayindirlik-ajansi-okullarina-tahliye-edildi-1076168638.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyon, türkiye, israil