https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-telefonda-gorustu-1076178345.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin gerginliğinin sonlandırılması için yapılabilecekler... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T23:00+0300

2023-10-09T23:00+0300

2023-10-09T23:25+0300

dünya

sisi

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telefon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin krizi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1076169549.html

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israil

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