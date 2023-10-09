https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-telefonda-gorustu-1076178345.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin gerginliğinin sonlandırılması için yapılabilecekler... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T23:00+0300
2023-10-09T23:00+0300
2023-10-09T23:25+0300
dünya
sisi
recep tayyip erdoğan
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin krizi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1076169549.html
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sisi, recep tayyip erdoğan, mısır, türkiye, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, telefon, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
23:00 09.10.2023 (güncellendi: 23:25 09.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin gerginliğinin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin krizi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.