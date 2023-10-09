https://sputniknews.com.tr/20231009/cerablusta-bomba-yuklu-motosiklet-patladi-1-olu-1-yarali-1076165761.html
Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü 1 yaralı
Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü 1 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T14:58+0300
2023-10-09T14:58+0300
2023-10-09T14:58+0300
dünya
cerablus
patlama
motosiklet
suriye
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Suriye Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.Olay yerine gelen ekipler, yaralı sivili hastaneye kaldırdı.Saldırı henüz üstlenen olmadı.
cerablus
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Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı
Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı
2023-10-09T14:58+0300
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cerablus, patlama, motosiklet, suriye, видео
cerablus, patlama, motosiklet, suriye, видео
Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü 1 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.
Suriye Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı sivili hastaneye kaldırdı.
Saldırı henüz üstlenen olmadı.