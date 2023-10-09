https://sputniknews.com.tr/20231009/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076155815.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T09:38+0300
2023-10-09T09:38+0300
2023-10-09T09:45+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu belirtildi. Saat 09.28'de gerçekleşen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.
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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
09:38 09.10.2023 (güncellendi: 09:45 09.10.2023) Abone ol
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de hissedilen depremin, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu belirtildi.
Saat 09.28'de gerçekleşen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.
Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.