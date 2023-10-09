https://sputniknews.com.tr/20231009/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1076155815.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T09:38+0300

2023-10-09T09:38+0300

2023-10-09T09:45+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu belirtildi. Saat 09.28'de gerçekleşen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

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