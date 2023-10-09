https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-hamas-saldirisinda-9-abd-vatandasi-hayatini-kaybetti-1076168885.html
ABD: Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşı hayatını kaybetti
ABD: Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşı hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit ettiklerini bildirdi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T16:45+0300
2023-10-09T16:45+0300
2023-10-09T16:45+0300
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hamas
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Miller, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Miller, halihazırda 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit edebildiklerini belirtti.Bölgede yerleri tespit edilemeyen ABD vatandaşlarının da bulunduğunu kaydeden Miller, "İsrailli ortaklarımızla yakından çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/74-bin-kisi-filistinli-multecilere-yardim-ve-bayindirlik-ajansi-okullarina-tahliye-edildi-1076168638.html
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israil, abd, hamas, filistin, saldırı
israil, abd, hamas, filistin, saldırı
ABD: Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşı hayatını kaybetti
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit ettiklerini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Miller, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Miller, halihazırda 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit edebildiklerini belirtti.
Bölgede yerleri tespit edilemeyen ABD vatandaşlarının da bulunduğunu kaydeden Miller, "İsrailli ortaklarımızla yakından çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.