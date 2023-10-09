https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-genelkurmay-baskani-milley-rusyayla-catisma-riski-onumuzdeki-10-15-yilda-yukselecek-1076171776.html
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya’yla çatışma riski önümüzdeki 10-15 yılda yükselecek
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya’yla çatışma riski önümüzdeki 10-15 yılda yükselecek
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanması durumunda ABD ve Rusya arasında çatışma olasılığının artacağını belirtti. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T18:05+0300
2023-10-09T18:05+0300
2023-10-09T18:05+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
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Emekliye ayrılmaya hazırlanan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, CBS televizyonundaki 60 Minutes programında yaptığı açıklamada, “Ukrayna kaybederse ve Putin kazanırsa önümüzdeki yıllarda savunma bütçesinin ciddi oranda artacağını, belki de ikiye katlanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde süper güçler arasında savaş riski artacak” ifadesini kullandı.Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzu için “uzun süren, çetin ve son derece kanlı” nitelendirmesinde bulundu.
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya’yla çatışma riski önümüzdeki 10-15 yılda yükselecek
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanması durumunda ABD ve Rusya arasında çatışma olasılığının artacağını belirtti.
Emekliye ayrılmaya hazırlanan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
, CBS televizyonundaki 60 Minutes
programında yaptığı açıklamada, “Ukrayna kaybederse ve Putin kazanırsa önümüzdeki yıllarda savunma bütçesinin ciddi oranda artacağını, belki de ikiye katlanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde süper güçler arasında savaş riski artacak
” ifadesini kullandı.
Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzu için “uzun süren, çetin ve son derece kanlı” nitelendirmesinde bulundu.