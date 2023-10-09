https://sputniknews.com.tr/20231009/ab-disisleri-bakanlari-israil-filistin-gundemiyle-acil-toplanacak-1076164597.html

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin'deki gelişmeler nedeniyle yarın video konferans yöntemiyle acil gayriresmi toplantıda bir araya... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T14:17+0300

2023-10-09T14:17+0300

2023-10-09T14:17+0300

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israil

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını acilen toplantıya çağırdığını bildirdi.AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, gayriresmi acil dışişleri bakanları toplantısının, Borrell'in önceden planlı Umman programı nedeniyle video konferansla yapılacağını bildirdi.AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Orta Doğu Barış Süreci'nin canlandırılması için kalıcı ve sürdürülebilir barışa yönelik çalışmanın önemi vurgulanmıştı.AB Yüksek Temsilcisi, hafta sonu boyunca İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de dahil olmak üzere bir dizi aktörle telefon görüşmesi yapmış, çatışmaların derhal sonlandırması çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231009/rus-senator-israildeki-gerilimin-ardindan-ukraynaya-ne-olacagini-acikladi-1076163690.html

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