https://sputniknews.com.tr/20231009/74-bin-kisi-filistinli-multecilere-yardim-ve-bayindirlik-ajansi-okullarina-tahliye-edildi-1076168638.html
74 bin kişi Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı okullarına tahliye edildi
74 bin kişi Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı okullarına tahliye edildi
İsrail Hava Kuvvetlerinin sürdürdüğü saldırılar sonucu 74 bin Filistinli, Gazze Şeridindeki BM Ortadoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T16:38+0300
2023-10-09T16:38+0300
2023-10-09T16:38+0300
dünya
video
filistin
yardım
bm
mülteci
israil
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Bugün İsrail'in Gazze'ye peş peşe yaptığı roket saldırıları sonrası şehir merkezindeki birçok ev kullanılamaz hale geldi. 74 bin Filistinli, hava saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde bulunan BM Ortadoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına tahliye edildi.
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74 bin Filistinli, Gazze Şeridindeki BM Ortadoğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına tahliye edildi
74 bin Filistinli, Gazze Şeridindeki BM Ortadoğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına tahliye edildi
2023-10-09T16:38+0300
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PT0M52S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, filistin, yardım, bm, mülteci, israil, видео
video, filistin, yardım, bm, mülteci, israil, видео
74 bin kişi Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı okullarına tahliye edildi
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İsrail Hava Kuvvetlerinin sürdürdüğü saldırılar sonucu 74 bin Filistinli, Gazze Şeridindeki BM Ortadoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına tahliye edildi.
Bugün İsrail'in Gazze'ye peş peşe yaptığı roket saldırıları sonrası şehir merkezindeki birçok ev kullanılamaz hale geldi.
74 bin Filistinli, hava saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde bulunan BM Ortadoğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına tahliye edildi.