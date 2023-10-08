https://sputniknews.com.tr/20231008/turkiye-macinin-aday-kadrosundaydi-milli-takimi-birakti-1076149161.html
Türkiye maçının aday kadrosundaydı, milli takımı bıraktı
Türkiye maçının aday kadrosundaydı, milli takımı bıraktı
Hırvatistan Milli Futbol Takımı oyuncularından 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T21:08+0300
2023-10-08T21:08+0300
2023-10-08T21:08+0300
spor
hırvatistan
milli takım
futbolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/18/1060337512_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c34b60ac527c025a4de93949fa4a0eaf.jpg
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Livaja, "Uzun süre düşündükten sonra milli takımdan ayrılamaya karar verdim. Bu kararımı ilk olarak Hırvatistan Futbol Federasyonuna bildirdim. Bu zamana kadarki takım başarıları ve çalışmaları için minnettarım." ifadelerini kullandı.Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda da yer alıyordu.Hırvatistan adına 30 karşılaşmada forma giyen Livaja, 4 gol atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/tff-baskani-buyukeksi-acikladi-galatasaray-fenerbahce-macini-yurt-disinda-oynatmayi-planliyoruz-1075308986.html
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/18/1060337512_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_1e4cc9bcc61d19cc317048ce8dcba14b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hırvatistan, milli takım, futbolcu
hırvatistan, milli takım, futbolcu
Türkiye maçının aday kadrosundaydı, milli takımı bıraktı
Abone ol
Hırvatistan Milli Futbol Takımı oyuncularından 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Livaja, "Uzun süre düşündükten sonra milli takımdan ayrılamaya karar verdim. Bu kararımı ilk olarak Hırvatistan Futbol Federasyonuna bildirdim. Bu zamana kadarki takım başarıları ve çalışmaları için minnettarım." ifadelerini kullandı.
Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda da yer alıyordu.
Hırvatistan adına 30 karşılaşmada forma giyen Livaja, 4 gol atmıştı.