https://sputniknews.com.tr/20231008/turkiye-macinin-aday-kadrosundaydi-milli-takimi-birakti-1076149161.html

Türkiye maçının aday kadrosundaydı, milli takımı bıraktı

Türkiye maçının aday kadrosundaydı, milli takımı bıraktı

Hırvatistan Milli Futbol Takımı oyuncularından 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T21:08+0300

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spor

hırvatistan

milli takım

futbolcu

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Livaja, "Uzun süre düşündükten sonra milli takımdan ayrılamaya karar verdim. Bu kararımı ilk olarak Hırvatistan Futbol Federasyonuna bildirdim. Bu zamana kadarki takım başarıları ve çalışmaları için minnettarım." ifadelerini kullandı.Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda da yer alıyordu.Hırvatistan adına 30 karşılaşmada forma giyen Livaja, 4 gol atmıştı.

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hırvatistan, milli takım, futbolcu