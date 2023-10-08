https://sputniknews.com.tr/20231008/rus-senatorden-istanbulda-planlanan-ukraynada-baris-konulu-toplantiya-iliskin-aciklama-1076140299.html
Rus Senatörden İstanbul'da planlanan ‘Ukrayna’da barış’ konulu toplantıya ilişkin açıklama
Rus Senatörden İstanbul'da planlanan ‘Ukrayna’da barış’ konulu toplantıya ilişkin açıklama
Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Andrey Klimov, Ankara ziyareti sırasında, Ukrayna konusunda İstanbul'da yapılması planlanan... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T14:33+0300
2023-10-08T14:33+0300
2023-10-08T14:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
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vladimir zelenskiy
federasyon konseyi
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi
andrey klimov
ankara
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Ankara ziyareti sırasında aralarında Sputnik muhabirinin de yer aldığı gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komitesi Başkanı Klimov, Türkiye’de planlanan ‘Ukrayna’ konulu toplantının ilk olmadığını hatırlattı.Rus Senatör, bu formatlarla ilgili basında çıkan haberlere atıfta bulunduğu açıklamasında, “Bu format ilk değil. Türkiye ve Çin olmak üzere birçok taraftan çok çeşitli öneriler var. Ancak burada bu toplantının Türkiye’de planlandığı konusuna odaklanmamak lazım. Aslı önemli olan Rusya’nın katılımı olmayan görüşmelerde herhangi bir karar çıkamayacağıdır” diye konuştu.Yakın zamanda ABD'li medya kuruluşu, Türkiye'nin ekim ayında Ukrayna konusunda yeni bir uluslararası toplantıya hazırlandığını bildirmişti.Ajansın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre İstanbul'daki toplantı, daha önce Kopenhag ve Cidde'de düzenlenen ve ‘Zelenskiy formülü’nün tartışıldığı Ukrayna müzakerelerine benzetilerek gerçekleştirilecek.Türkiye, Rus tarafını da davet etmek istiyorİstanbul'da yapılacağı söylenen toplantılara Rusya davet edilmezken, başkent Ankara’da Ukrayna krizinde barışın sağlanmasıyla ilgili müzakerelerin hazırlıklarında yer alan diplomatik kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, daha önce Suudi Arabistan'da Ukrayna krizi ile ilgili gerçekleştirilen toplantının aksine Türkiye’nin planladığı bu toplantıya Rus tarafını da davet etmeyi planladığını belirtmişti.Kaynak, “Bizim açımızdan önceki toplantılarda net bir pozisyon ifade edildi. Müzakere sürecinde ilerleme sağlamak için Rus tarafının varlığı gerekli. Ne yazık ki tüm ortaklarımız bu pozisyonu desteklemiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231005/diplomatik-kaynak-acikladi-turkiye-ukrayna-konusunda-uluslararasi-toplanti-planliyor-1076044638.html
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ukrayna krizi, ukrayna, türkiye, rusya, vladimir zelenskiy, federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, andrey klimov, ankara
Rus Senatörden İstanbul'da planlanan ‘Ukrayna’da barış’ konulu toplantıya ilişkin açıklama
14:33 08.10.2023 (güncellendi: 14:34 08.10.2023) Abone ol
Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Andrey Klimov, Ankara ziyareti sırasında, Ukrayna konusunda İstanbul'da yapılması planlanan toplantıyla ilgili, “Taraflar her istediğini tartışabilir, ancak Rusya’sız karar vermek imkansızdır” ifadelerini kullandı.
Ankara ziyareti sırasında aralarında Sputnik muhabirinin de yer aldığı gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komitesi Başkanı Klimov, Türkiye’de planlanan ‘Ukrayna’ konulu toplantının ilk olmadığını hatırlattı.
Rus Senatör, bu formatlarla ilgili basında çıkan haberlere atıfta bulunduğu açıklamasında, “Bu format ilk değil. Türkiye ve Çin olmak üzere birçok taraftan çok çeşitli öneriler var. Ancak burada bu toplantının Türkiye’de planlandığı konusuna odaklanmamak lazım. Aslı önemli olan Rusya’nın katılımı olmayan görüşmelerde herhangi bir karar çıkamayacağıdır” diye konuştu.
Yakın zamanda ABD'li medya kuruluşu, Türkiye'nin ekim ayında Ukrayna konusunda yeni bir uluslararası toplantıya hazırlandığını bildirmişti.
Ajansın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre İstanbul'daki toplantı, daha önce Kopenhag ve Cidde'de düzenlenen ve ‘Zelenskiy formülü’nün tartışıldığı Ukrayna müzakerelerine benzetilerek gerçekleştirilecek.
Türkiye, Rus tarafını da davet etmek istiyor
İstanbul'da yapılacağı söylenen toplantılara Rusya davet edilmezken, başkent Ankara’da Ukrayna krizinde barışın sağlanmasıyla ilgili müzakerelerin hazırlıklarında yer alan diplomatik kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, daha önce Suudi Arabistan'da Ukrayna krizi ile ilgili gerçekleştirilen toplantının aksine Türkiye’nin planladığı bu toplantıya Rus tarafını da davet etmeyi planladığını belirtmişti.
Kaynak, “Bizim açımızdan önceki toplantılarda net bir pozisyon ifade edildi. Müzakere sürecinde ilerleme sağlamak için Rus tarafının varlığı gerekli. Ne yazık ki tüm ortaklarımız bu pozisyonu desteklemiyor" dedi.