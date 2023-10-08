https://sputniknews.com.tr/20231008/putin-valdaydaki-konusmamla-kimselere-ders-vermeye-calismadim-1076143073.html
Putin: Valday’daki konuşmamla kimselere ders vermeye çalışmadım
Putin: Valday’daki konuşmamla kimselere ders vermeye çalışmadım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı’ndaki konuşmasıyla 'kimselere ders vermeye çalışmadığını, sadece Rusya’nın... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:41+0300
2023-10-08T16:41+0300
2023-10-08T16:41+0300
dünya
vladimir putin
rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları
yeni dünya düzeni
uluslararası valday tartışma kulübü
valday
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Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, geçen hafta Soçi’de düzenlenen 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'ndaki konuşmasını, “Ne kadar ilgi çekiciydi, bilmiyorum” sözleriyle değerlendirdi.Valday’da “iyi kalpli öğretmen gibiydi” yönündeki yorumları değerlendiren Putin, “Hayır. Kimselere ders vermeye çalışmadım. Sadece dinleyicilere, meslektaşlarımıza, Rusya yönetiminin ve Rusya Federasyonu’nun duruşunu anlatmaya çalıştım” ifadesini kullandı.Putin'in genel oturumda yaptığı konuşması birçok dile çevrilirken, yeni dünya düzeni için sunduğu 6 temel prensip Batı basınında büyük yankı bulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231007/fransiz-siyasi-analist-rusya-ve-bati-putinin-alti-ilkesini-farkli-anlayacak-1076107932.html
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vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, yeni dünya düzeni, uluslararası valday tartışma kulübü, valday
vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, yeni dünya düzeni, uluslararası valday tartışma kulübü, valday
Putin: Valday’daki konuşmamla kimselere ders vermeye çalışmadım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı’ndaki konuşmasıyla 'kimselere ders vermeye çalışmadığını, sadece Rusya’nın duruşunu anlatmaya çalıştığını' belirtti.
Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, geçen hafta Soçi’de düzenlenen 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'ndaki konuşmasını, “Ne kadar ilgi çekiciydi, bilmiyorum” sözleriyle değerlendirdi.
Valday’da “iyi kalpli öğretmen gibiydi” yönündeki yorumları değerlendiren Putin, “Hayır. Kimselere ders vermeye çalışmadım. Sadece dinleyicilere, meslektaşlarımıza, Rusya yönetiminin ve Rusya Federasyonu’nun duruşunu anlatmaya çalıştım” ifadesini kullandı.
Putin'in genel oturumda yaptığı konuşması birçok dile çevrilirken, yeni dünya düzeni için sunduğu 6 temel prensip
Batı basınında büyük yankı bulmuştu.