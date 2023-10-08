https://sputniknews.com.tr/20231008/milyonlari-ilgilendiriyor-gozler-emekli-maasina-zamda-2-farkli-tahmine-gore-rakam-rakam-hesaplandi-1076141558.html

Milyonları ilgilendiriyor, gözler emekli maaşına zamda: 2 farklı tahmine göre rakam rakam hesaplandı

Milyonları ilgilendiriyor, gözler emekli maaşına zamda: 2 farklı tahmine göre rakam rakam hesaplandı

Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak düzenlemeyi merak ediyor. Ocak ayı için 2 farklı tahmin bulunuyor. OVP tahminine göre ocak artışı yüzde 49.46 olarak... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T15:24+0300

2023-10-08T15:24+0300

2023-10-08T15:25+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075291662_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_777abac2429d366a88da34c119ac1784.jpg

Yılbaşında emekli ve memur maaş zammı dışında sosyal yardımlarla birlikte ve işçilerin tazminatları da artacak. Artış oranını ise memur zammı maaş katsayısındaki artış belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisine göre yapılan hesaplamalar SSK, Bağ-Kur emekliye zam düzenlemesi ve memur maaş zam kat sayısının yüzde 50'yi aşacağını gösterdi.Kıdem tazminatı tavanına da uygulanacakSabah'ın haberine göre, özellikle 7 bin 500 TL taban maaşın altında kök maaşı olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler için bir iyileştirme bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse de en düşük memur maaşı yüzde 51.46 artışla 33 bin 346, memur emeklisi aylığı 14 bin 959 liraya yükselecek. Gerçekleşen oran aynen sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak.Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardımların tamamı memur maaşındaki artışla aynı oranda yükselecek. Böylece Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre ocak ayında ayrılan bir işçi için kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışı kadar yüksek olacak.Yapılan hesaplamalarda yeni asgari ücretin 15 bin lira ile 17 bin lira net rakam arasında olması bekleniyor.OVP öngörüsüne göre yeni maaşlar ne kadar olacak?2023 yılı enflasyon tahmini: Yüzde 652023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: Yüzde 37.76Enflasyon farkı: Yüzde 29.96Ocak ayı zam oranı: Yüzde 49.46En düşük memur maaşı: 32.906.61 TLEn düşük memur emeklisi maaşı: 14.762.25 TLMemur eş yardımı: 1.731.90 TLMemur çocuk yardımı (0-6 yaş): 380.97 TLMemur çocuk yardımı: (6 yaş üstü): 190.49 TLKıdem tazminatı tavanı: 35.107,90 TL65 yaş aylığı: 3.509.77 TLEvde bakım desteği: 7.619.34 TLKronik hastalık yardımı: 7.619.34 TLEngelli yakını aylığı: 2.801.75 TLYüzde 40-69 arası engelli aylığı: 2.801.75 TLYüzde 70 ve üstü engelli aylığı: 4.202.61 TL

https://sputniknews.com.tr/20231008/emekli-maasina-zam-icin-tarih-verildi-kabine-toplantisi-ne-zaman-yapilacak-1076139145.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi