https://sputniknews.com.tr/20231008/iyi-partide-yerel-secim-istifasi-1076137144.html
İYİ Parti'de yerel seçim istifası
İYİ Parti'de yerel seçim istifası
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Köylüoğlu İYİ Parti'nin yerel seçim kararına atıfta bulunarak, "Ankara... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T11:03+0300
2023-10-08T11:03+0300
2023-10-08T11:03+0300
politika
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
istifa
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, il başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 29 Ocak 2023’te il başkanlığı görevine başlayan Köylüoğlu, istifasını şu sözlerle duyurdu:“Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."
https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-partide-25-isim-koltugunu-korurken-50-yeni-isim-mkykya-girdi-liste-nasil-degisti-1076116232.html
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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, istifa
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, istifa
İYİ Parti'de yerel seçim istifası
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Köylüoğlu İYİ Parti'nin yerel seçim kararına atıfta bulunarak, "Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" dedi.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, il başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 29 Ocak 2023’te il başkanlığı görevine başlayan Köylüoğlu, istifasını şu sözlerle duyurdu:
“Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."