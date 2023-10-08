Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı

Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif

Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.

Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı

Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu

Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”

Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor

Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”

İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü

Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor

ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti

Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek

İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı

McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek

Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti

İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü

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Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”