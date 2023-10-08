https://sputniknews.com.tr/20231008/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1076140066.html

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T13:50+0300

2023-10-08T13:50+0300

2023-10-08T13:50+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri aktarıldı.Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1076134812.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul