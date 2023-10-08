https://sputniknews.com.tr/20231008/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1076140066.html
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T13:50+0300
2023-10-08T13:50+0300
2023-10-08T13:50+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri aktarıldı.Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1076134812.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
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İstanbul Valiliği'nden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri aktarıldı.
Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.