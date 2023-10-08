https://sputniknews.com.tr/20231008/israilde-en-az-10-nepalli-universite-ogrencisi-oldu-1076151370.html
İsrail’de en az 10 Nepalli üniversite öğrencisi öldü
İsrail’de en az 10 Nepalli üniversite öğrencisi öldü
Nepal’in İsrail Büyükelçiliği, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması sırasında, en az 10 Nepalli üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T22:52+0300
2023-10-08T22:52+0300
2023-10-08T22:52+0300
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Nepal’in İsrail Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Arcun Gimire, ANI haber ajansına açıklamasında, “İsrail polisi bize 10 Nepallinin cesedinin doğrulandığını bildirdi” ifadesini kullandı.Haberde, ölen Nepallilerin üniversite öğrencisi olduğu bildirildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu, bu yüzden ölen Nepal vatandaşı sayısının artabileceği kaydedildi.Konuyla ilgili Nepal Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklaması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231008/filistin-arap-birligine-olaganustu-toplanti-cagrisi-yapti-1076144176.html
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israil, israil-filistin, nepal
israil, israil-filistin, nepal
İsrail’de en az 10 Nepalli üniversite öğrencisi öldü
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Nepal’in İsrail Büyükelçiliği, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması sırasında, en az 10 Nepalli üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Nepal’in İsrail Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Arcun Gimire, ANI haber ajansına açıklamasında, “İsrail polisi bize 10 Nepallinin cesedinin doğrulandığını bildirdi” ifadesini kullandı.
Haberde, ölen Nepallilerin üniversite öğrencisi olduğu bildirildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu, bu yüzden ölen Nepal vatandaşı sayısının artabileceği kaydedildi.
Konuyla ilgili Nepal Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklaması bekleniyor.