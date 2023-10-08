https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-ordusundan-lubnanin-guney-bolgelerine-saldiri-1076135665.html
İsrail ordusundan Lübnan’ın güney bölgelerine saldırı
İsrail ordusundan Lübnan’ın güney bölgelerine saldırı
İsrail ordusu, askeri gözlem noktasına roketle saldırı düzenleyen Lübnan’a yanıt olarak Lübnan topraklarındaki bölgelerden birine saldırı düzenledi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T10:21+0300
2023-10-08T10:21+0300
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İsrail ordusunun resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu bildirildi.Açıklamanın devamında, İsrail ordusunun ‘bu tür saldırı olasılığına’ karşı önceden hazırlık yaptığı vurgulandı.İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Lübnan Hizbullah hareketi, İsrail mevzilerinin bombalanmasının sorumluluğunu üstlendi.Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-10-hedefe-saldiri-duzenledi-1076134372.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, lübnan, gazze şeridi, gazze, gazze ablukası, hizbullah
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, lübnan, gazze şeridi, gazze, gazze ablukası, hizbullah
İsrail ordusundan Lübnan’ın güney bölgelerine saldırı
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İsrail ordusu, askeri gözlem noktasına roketle saldırı düzenleyen Lübnan’a yanıt olarak Lübnan topraklarındaki bölgelerden birine saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu bildirildi.
Açıklamanın devamında, İsrail ordusunun ‘bu tür saldırı olasılığına’ karşı önceden hazırlık yaptığı vurgulandı.
İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Lübnan Hizbullah hareketi, İsrail mevzilerinin bombalanmasının sorumluluğunu üstlendi.
Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarılmıştı.