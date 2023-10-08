https://sputniknews.com.tr/20231008/fenerbahce-galibiyet-serisini-surduruyor-ligde-8-toplamda-16-mac-1076149516.html
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürüyor: Ligde 8, toplamda 16 maç
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürüyor: Ligde 8, toplamda 16 maç
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T21:24+0300
2023-10-08T21:24+0300
2023-10-08T22:38+0300
spor
fenerbahçe
kasımpaşa
maç
galibiyet
süper lig
edin dzeko
ismail kartal
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki tüm maçlarını kazanarak kendi rekorunu egale etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 6. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Daha sonra tempoyu düşüren sarı-lacivertliler, top kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 45+3. dakikada Dusan Tadic, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına da oyunun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte ise zorlandı. İsmail Kartal, maçın 74. dakikasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Rakibine ikinci yarıda da pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, skoru tutmayı bildi ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.Bu galibiyetle lige 8'de 8 ile başlayan Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı.Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda galibiyet serisini ise 16 maça taşıdı.Dzeko gollerine devam ettiFenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 6. golünü attı.Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.Maçın 6. dakikasında takımının ilk golünü atan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 6, toplamda ise 8 gole ulaştı.İsmail Kartal sesleriFenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.Maçın son bölümünde Kartal lehine bağıran sarı-lacivertliler, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.'3 ayda eve 4-5 kez gittim'Ligde lider olduklarını ve başkalarının durumuna bakmadıklarının altını çizen İsmail Kartal, "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diye buradaki güçlü oyunu unutmamak gerekir. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Bu takım geçen sene farklı sistemde oynuyordu. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planı yarattık. Bunun B ve C planları da var." değerlendirmesinde bulundu.Kartal, sözlerini "Hemen hemen 3 aydır görevdeyim. 4-5 sefer evime gittim. Biraz yoruldum, bu arada eve gidip biraz kafamı dağıtmak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.
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fenerbahçe, kasımpaşa, maç, galibiyet, süper lig, edin dzeko, ismail kartal
fenerbahçe, kasımpaşa, maç, galibiyet, süper lig, edin dzeko, ismail kartal
Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürüyor: Ligde 8, toplamda 16 maç
21:24 08.10.2023 (güncellendi: 22:38 08.10.2023) Abone ol
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki tüm maçlarını kazanarak kendi rekorunu egale etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 6. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Daha sonra tempoyu düşüren sarı-lacivertliler, top kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 45+3. dakikada Dusan Tadic, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da oyunun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte ise zorlandı. İsmail Kartal, maçın 74. dakikasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Rakibine ikinci yarıda da pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, skoru tutmayı bildi ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle lige 8'de 8 ile başlayan Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı.
Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda galibiyet serisini ise 16 maça taşıdı.
Dzeko gollerine devam etti
Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 6. golünü attı.
Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.
Maçın 6. dakikasında takımının ilk golünü atan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 6, toplamda ise 8 gole ulaştı.
İsmail Kartal sesleri
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.
Maçın son bölümünde Kartal lehine bağıran sarı-lacivertliler, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.
'3 ayda eve 4-5 kez gittim'
Ligde lider olduklarını ve başkalarının durumuna bakmadıklarının altını çizen İsmail Kartal, "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diye buradaki güçlü oyunu unutmamak gerekir. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Bu takım geçen sene farklı sistemde oynuyordu. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planı yarattık. Bunun B ve C planları da var." değerlendirmesinde bulundu.
Kartal, sözlerini "Hemen hemen 3 aydır görevdeyim. 4-5 sefer evime gittim. Biraz yoruldum, bu arada eve gidip biraz kafamı dağıtmak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.