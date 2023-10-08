https://sputniknews.com.tr/20231008/emekli-maasina-zam-icin-tarih-verildi-kabine-toplantisi-ne-zaman-yapilacak-1076139145.html

Emekli maaşına zam için tarih verildi: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Emekli maaşına zam için tarih verildi: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Emekli maaşlarına... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T12:56+0300

2023-10-08T12:56+0300

2023-10-08T12:56+0300

politika

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

kabine

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AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve Kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullandı.Kabine toplantısı ne zaman?NTV'nin haberine göre, normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Kabine kritik gündem başlıklarını ele almak üzere 9 Ekim Pazartesi günü toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.Emekli maaşına zam gündemdeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammın ayrıntılarını açıklayacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Terörle mücadele, bir diğer gündem başlığı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.İsrail-Filistin gerilimiİsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231006/milyonlarca-emekli-bekliyordu-cifte-zam-icin-olasi-tarih-belli-oldu-1076076693.html

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