https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-ispanya-ve-urdunlu-mevkidasi-ile-gorustu-1076143178.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:31+0300
2023-10-08T16:31+0300
2023-10-08T16:31+0300
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israil
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu.Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231006/abd-disisleri-bakanligindan-blinken-fidan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1076108952.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ispanya, filistin, israil-filistin, israil
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ispanya, filistin, israil-filistin, israil
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu.
Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.
Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.