Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
07:30
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
07:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Granada'daki AB zirvesi kilit oyuncuların yokluğu nedeniyle başarısız oldu”
07:57
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubu devlet nişanına aday gösterildiği için özür diledi
08:22
2 dk
SESLİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
08:30
1 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
08:39
1 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
08:56
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
09:17
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
09:25
2 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
10:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
10:08
2 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
10:25
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
10:43
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
10:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
11:20
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
11:27
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
11:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
11:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
12:12
2 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
16:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
17:11
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
17:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
17:37
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
18:30
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
19:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
19:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
20:08
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
20:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
20:51
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
21:10
1 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
22:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
22:35
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
22:45
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
23:07
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
23:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
23:33
1 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
23:41
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
23:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
23:54
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
07:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
07:20
3 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
07:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
07:55
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
08:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
08:55
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
09:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa'ya çağrı: ‘Amerika'daki olayları izliyorlar'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
09:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
10:08
2 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
10:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
10:34
2 dk
SESLİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
11:24
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
11:40
2 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
12:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
18:55
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
19:00
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
19:26
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
19:35
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
19:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
20:38
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
21:00
1 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
21:26
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
21:34
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
21:52
3 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
22:09
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
22:15
2 dk
SESLİ HABER
Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
22:23
1 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
22:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
22:46
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
23:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
23:39
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
23:47
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
23:55
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-ispanya-ve-urdunlu-mevkidasi-ile-gorustu-1076143178.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:31+0300
2023-10-08T16:31+0300
dünya
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
ürdün
ispanya
filistin
israil-filistin
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075084333_0:0:3257:1833_1920x0_80_0_0_292b30870fdcb6bde9a20a2b27344996.jpg
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu.Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231006/abd-disisleri-bakanligindan-blinken-fidan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1076108952.html
ürdün
ispanya
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075084333_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5da9f69a902d4b97a958380ff5a0ae7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ispanya, filistin, israil-filistin, israil
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ürdün, ispanya, filistin, israil-filistin, israil

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

16:31 08.10.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinLavrov ve Fidan'ın Moskova'daki görüşmesi başladı
Lavrov ve Fidan'ın Moskova'daki görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu.
Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.
Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama
6 Ekim, 23:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала