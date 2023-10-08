https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-ispanya-ve-urdunlu-mevkidasi-ile-gorustu-1076143178.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya ve Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T16:31+0300

2023-10-08T16:31+0300

2023-10-08T16:31+0300

dünya

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

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israil

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu.Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231006/abd-disisleri-bakanligindan-blinken-fidan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1076108952.html

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