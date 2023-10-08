https://sputniknews.com.tr/20231008/denizlispor-taraftar-grubu-otobusune-silahli-saldiri-1076152125.html

Denizlispor taraftar grubu otobüsüne silahlı saldırı

Denizlispor taraftar grubu otobüsüne silahlı saldırı

Fethiyespor- Denizlispor karşılaşması için Fethiye’ye giden Denizlispor taraftar grubu otobüsü, Burdur’un Çavdır ilçesinde girdiği benzin istasyonunda çıkan... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T23:22+0300

2023-10-08T23:22+0300

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spor

denizlispor

kavga

taraftar

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Fethiyespor-Denizlispor karşılaşması için Denizli’den Fethiye’ye giden Denizlispor taraftarlarını taşıyan 2 otobüs, mola için Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde benzin istasyonuna girdi. Benzinlikte işletme sahibi H.Ç.’nin küfürlü tezahürat ve konuşma yapmamaları konusunda uyarısının üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu benzinlik sahibi H.Ç., Y.A. ve benzinlik çalışanı H.K. yaralandı.Benzinlikte çıkan kavgayı öğrenen Söğütlü 100-150 kişilik grup benzinliğe gelerek otobüsün etrafını çevirdi. Grup otobüse taş ve sopalar ile saldırırken bir kişi ise yanında getirdiği tüfekle otobüse ateş etti. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri toplanan kalabalığı dağıttı.Olayda yaralanan olmazken otobüslerin güvenliği sağlanarak jandarma karakoluna götürüldü.Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231008/besiktasta-yonetime-protesto-taraftarlar-sahaya-sirtini-dondu-1076144548.html

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denizlispor, kavga, taraftar