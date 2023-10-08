https://sputniknews.com.tr/20231008/denizlispor-taraftar-grubu-otobusune-silahli-saldiri-1076152125.html
Denizlispor taraftar grubu otobüsüne silahlı saldırı
Denizlispor taraftar grubu otobüsüne silahlı saldırı
Fethiyespor- Denizlispor karşılaşması için Fethiye’ye giden Denizlispor taraftar grubu otobüsü, Burdur’un Çavdır ilçesinde girdiği benzin istasyonunda çıkan... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T23:22+0300
2023-10-08T23:22+0300
2023-10-08T23:22+0300
spor
denizlispor
kavga
taraftar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076151967_0:211:1080:819_1920x0_80_0_0_3ff1e3bd5cb43b2836f7887c457bfd48.jpg
Fethiyespor-Denizlispor karşılaşması için Denizli’den Fethiye’ye giden Denizlispor taraftarlarını taşıyan 2 otobüs, mola için Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde benzin istasyonuna girdi. Benzinlikte işletme sahibi H.Ç.’nin küfürlü tezahürat ve konuşma yapmamaları konusunda uyarısının üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu benzinlik sahibi H.Ç., Y.A. ve benzinlik çalışanı H.K. yaralandı.Benzinlikte çıkan kavgayı öğrenen Söğütlü 100-150 kişilik grup benzinliğe gelerek otobüsün etrafını çevirdi. Grup otobüse taş ve sopalar ile saldırırken bir kişi ise yanında getirdiği tüfekle otobüse ateş etti. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri toplanan kalabalığı dağıttı.Olayda yaralanan olmazken otobüslerin güvenliği sağlanarak jandarma karakoluna götürüldü.Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/besiktasta-yonetime-protesto-taraftarlar-sahaya-sirtini-dondu-1076144548.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076151967_0:110:1080:920_1920x0_80_0_0_9d3647e2f80abbcb0877f098c04ae181.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizlispor, kavga, taraftar
denizlispor, kavga, taraftar
Denizlispor taraftar grubu otobüsüne silahlı saldırı
Abone ol
Fethiyespor- Denizlispor karşılaşması için Fethiye’ye giden Denizlispor taraftar grubu otobüsü, Burdur’un Çavdır ilçesinde girdiği benzin istasyonunda çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğradı.
Fethiyespor-Denizlispor karşılaşması için Denizli’den Fethiye’ye giden Denizlispor taraftarlarını taşıyan 2 otobüs, mola için Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde benzin istasyonuna girdi. Benzinlikte işletme sahibi H.Ç.’nin küfürlü tezahürat ve konuşma yapmamaları konusunda uyarısının üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu benzinlik sahibi H.Ç., Y.A. ve benzinlik çalışanı H.K. yaralandı.
Benzinlikte çıkan kavgayı öğrenen Söğütlü 100-150 kişilik grup benzinliğe gelerek otobüsün etrafını çevirdi. Grup otobüse taş ve sopalar ile saldırırken bir kişi ise yanında getirdiği tüfekle otobüse ateş etti. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri toplanan kalabalığı dağıttı.
Olayda yaralanan olmazken otobüslerin güvenliği sağlanarak jandarma karakoluna götürüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.