https://sputniknews.com.tr/20231008/canakkalede-orman-yangini--1076146592.html
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T18:28+0300
2023-10-08T18:28+0300
2023-10-08T18:28+0300
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yangın
orman
çanakkale
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Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ankarada-yangin-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-2sinin-durumu-agir-1076016888.html
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yangın, orman, çanakkale
Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.