https://sputniknews.com.tr/20231008/besiktasta-yonetime-protesto-taraftarlar-sahaya-sirtini-dondu-1076144548.html

Beşiktaş'ta yönetime protesto: Taraftarlar sahaya sırtını döndü

Beşiktaş'ta yönetime protesto: Taraftarlar sahaya sırtını döndü

Beşiktaş taraftarı, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında sessiz kalarak yönetim ve futbolcuları protesto etti. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T17:12+0300

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spor

beşiktaş

protesto

çarşı grubu

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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın ilk 5 dakikasında sessizliğe bürünerek, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran taraftarlar, sessiz protesto sonrası mücadelenin 6. dakikasından itibaren tezahürat yapmaya başlayarak siyah-beyazlılara destek olmaya devam etti.Beşiktaş, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı. Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231006/tff-baskani-buyukeksi-stadyumu-terk-etmesine-iliskin-konustu-herkes-kendine-yakisani-yapar-1076082929.html

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beşiktaş, protesto, çarşı grubu