https://sputniknews.com.tr/20231008/avusturya-disisleri-bakanligindan-vatandaslarina-israile-seyahat-etmemeleri-uyarisi-1076129999.html

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya vatandaşları İsrail'e seyahat etme konusunda uyarıldı. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T00:15+0300

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dışişleri bakanlığı

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde yaptığı yurtdışı seyahatlerine ilişkin güncellemenin ardından, vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.Bakanlık, İsrail'e seyahat edilmesini olası 6 tehlike seviyesinden 4 olarak belirtti. 4. seviye "kesinlikle gerekli olmadıkça böyle bir ülkeye seyahatin istenmeyen bir durum olduğu" anlamı taşıyor.Bakanlık, uyarıların Gazze Şeridi'nden gelen roket atışları sebebiyle yapıldığını belirterek daha fazla tırmanma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.Avusturya Dışişleri, vatandaşlarına İsrail makamlarının talimatlarına uymalarını, haberleri takip etmelerini ve henüz yapılmadıysa Dışişleri Bakanlığı'na turist kaydı yaptırmalarını tavsiye etti. Buna ek olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Turistler şu anda otellerinde kalmalı veya bir alarm durumunda korunmak için binalara ve korunan alanlara yakın durmalıdır. Şu anda ülke içinde seyahat etmekten kaçınılmalıdır."

https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gazze-seridindeki-operasyonlari-genisletmeye-haziriz-1076128341.html

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