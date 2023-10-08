https://sputniknews.com.tr/20231008/arap-birligi-genel-sekreteri-rusya-disisleri-bakani-ile-gorusmek-icin-moskovaya-gidiyor--1076139008.html
Arap Birliği Genel Sekreteri, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor
Arap Birliği Genel Sekreteri, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor
Filistin yönetiminin Arap Birliği'ne acil toplantı talebi sonrası Arap Birliği Genel Sekreteri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek için Moskova'ya... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T12:40+0300
2023-10-08T12:40+0300
2023-10-08T13:03+0300
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Gazze’deki gerilim sonrası harekete geçen ve Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Lavrov'un daveti üzerine Moskova’ya hareket etti.Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt’ın başta Gazze Şeridi'nde devam eden gerilim olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine sabah saatlerinde başkent Moskova'ya gittiği ifade edildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, ülkenin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 22 Arap ülkesinin üyesi olduğu Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyini acil toplantıya çağırdığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231008/hamas-sizdi-israil-savastayiz-dedi-israil-filistin-geriliminde-son-durum-1076138427.html
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israil-filistin, israil, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu
israil-filistin, israil, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu
Arap Birliği Genel Sekreteri, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor
12:40 08.10.2023 (güncellendi: 13:03 08.10.2023) Abone ol
Filistin yönetiminin Arap Birliği'ne acil toplantı talebi sonrası Arap Birliği Genel Sekreteri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor.
Gazze’deki gerilim sonrası harekete geçen ve Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Lavrov'un daveti üzerine Moskova’ya hareket etti.
Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt’ın başta Gazze Şeridi'nde devam eden gerilim olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine sabah saatlerinde başkent Moskova'ya gittiği ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, ülkenin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 22 Arap ülkesinin üyesi olduğu Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyini acil toplantıya çağırdığını bildirmişti.