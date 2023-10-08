Arap Birliği Genel Sekreteri, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor

Gazze’deki gerilim sonrası harekete geçen ve Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Lavrov'un daveti üzerine Moskova’ya hareket etti.



Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt’ın başta Gazze Şeridi'nde devam eden gerilim olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine sabah saatlerinde başkent Moskova'ya gittiği ifade edildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA, ülkenin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 22 Arap ülkesinin üyesi olduğu Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyini acil toplantıya çağırdığını bildirmişti.

