https://sputniknews.com.tr/20231008/abd-basini-rusyanin-yeni-fuzesi-ciddi-tehdit-1076137465.html
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
ABD basını, Rusya’nın nükleer güçle çalışan Burevestnik adlı yeni kıtalararası seyir füzesinin herhangi bir hava savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T11:49+0300
2023-10-08T11:49+0300
2023-10-08T11:49+0300
dünya
nükleer füze
nükleer silah
rusya
abd
sarmat
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CNN muhabiri Jill Dougherty, Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin başarıyla test ettiğini duyurduğu Burovestnik adlı kıtalararası seyir füzesine gönderme yaparak, “Nükleer güçle çalışan bu kıtalararası seyir füzesinin yeni versiyonunun neredeyse sınırsız menzili var. Bu alçaktan uçan gizli seyir füzesi, yeryüzündeki tüm füze savunma sistemlerine karşı dayanıklı” diye konuştu.Rusya’nın Sarmat ile birlikte en yeni silah sistemlerinden biri olan Burevestnik, nükleer güçle çalışan ve neredeyse sınırsız menzile sahip kıtalararası bir seyir füzesi olarak biliniyor.Nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olan yeni füzenin, alçaktan uçabilme yeteneği ile hem füze savunması hem de hava savunmasının mevcut ve gelecekteki tüm sistemlerine karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.Nükleer güçle çalıştığı için menzili 20 bin kilometreye kadar çıkabilen Burevestnik, ABD tarafından 2020’de hazırlanan bir raporda, “kıtalararası menzil kabiliyetine sahip benzersiz bir silah” olarak nitelendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html
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nükleer füze, nükleer silah, rusya, abd, sarmat
nükleer füze, nükleer silah, rusya, abd, sarmat
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
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ABD basını, Rusya’nın nükleer güçle çalışan Burevestnik adlı yeni kıtalararası seyir füzesinin herhangi bir hava savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını vurgularken, bu füzenin ‘ciddi tehdit’ olduğunu doğruladı.
CNN muhabiri Jill Dougherty, Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin başarıyla test ettiğini duyurduğu Burovestnik adlı kıtalararası seyir füzesine gönderme yaparak, “Nükleer güçle çalışan bu kıtalararası seyir füzesinin yeni versiyonunun neredeyse sınırsız menzili var. Bu alçaktan uçan gizli seyir füzesi, yeryüzündeki tüm füze savunma sistemlerine karşı dayanıklı” diye konuştu.
Rusya’nın Sarmat ile birlikte en yeni silah sistemlerinden biri olan Burevestnik, nükleer güçle çalışan ve neredeyse sınırsız menzile sahip kıtalararası bir seyir füzesi olarak biliniyor.
Nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olan yeni füzenin, alçaktan uçabilme yeteneği ile hem füze savunması hem de hava savunmasının mevcut ve gelecekteki tüm sistemlerine karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.
Nükleer güçle çalıştığı için menzili 20 bin kilometreye kadar çıkabilen Burevestnik, ABD tarafından 2020’de hazırlanan bir raporda, “kıtalararası menzil kabiliyetine sahip benzersiz bir silah” olarak nitelendirilmişti.