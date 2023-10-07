https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-kamuoyu-arastirmalari-merkezi-ruslarin-yuzde-79u-putini-destekliyor-1076104661.html

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi yaptığı çalışmanın sonuçlarında Rusların yüzde 74'ünün Putin'in istikrarı sağlayabileceğine inandığını açıkladı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T00:02+0300

2023-10-07T00:02+0300

2023-10-07T00:02+0300

dünya

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anket

rusya kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)

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Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre Rusların yarısından fazlası -yüzde 79- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diğer siyasetçilere kıyasla devlet başkanlığı görevine daha uygun olduğuna inanıyor.Verilere göre vatandaşların yüzde 72'si Vladimir Putin'in ülke ve halk için çok şey yaptığını düşünürken, yüzde 21'i bu görüşü paylaşmıyor. Rusların dörtte üçü Vladimir Putin'in ülkede istikrarı ve ülkenin kalkınmasını sağlayabileceğine inanıyor. Katılımcıların sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 19'u ise tam tersi bir görüşe sahip.Ayrıca ankete göre Rusların yüzde 89'u Vladimir Putin'in sakin, yüzde 87'si aktif ve enerjik, yüzde 86'sı iradeli ve kararlı, yüzde 80'i ise bilge olduğunu söyledi. Ankete katılanların neredeyse dörtte üçü Rus lideri dürüst ve terbiyeli, yüzde 73'ü adil olarak tanımlarken, Rusların yüzde 72'si Putin'in diğer insanların fikirlerini dinleme ve saygı duyma yeteneğine dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20151207/putin-time-yilin-kisisi-1019523892.html

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