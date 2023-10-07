https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israilde-taraflari-acilen-ateskese-cagiriyoruz--1076118061.html

Ülkelerden İsrail'deki olaylara ilişkin peş peşe açıklamalar: Hangi ülke ne dedi?

Ülkelerden İsrail'deki olaylara ilişkin peş peşe açıklamalar: Hangi ülke ne dedi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın gelişmelerden son derece endişe duyduğunu belirtti ve tarafları ateşkese çağırdı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T15:00+0300

2023-10-07T15:00+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de yaşanan çatışmaya yönelik, "Tarafları acilen ateşkese çağırıyoruz. Bu durum ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Filistin - İsrail çatışması Batı'nın siyasi süreci engellemesinin sonucudur. Filistin ve İsrail için uluslararası toplumun yardımlarıyla hızlı bir şekilde müzakere süreci oluşturulmalıdır" açıklamalarında bulundu. Birçok ülkeden peşpeşe açıklama geldi İsrail'de başlayan çatışmaların şiddetlenmesi ardından birçok ülke ve liderden tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflara 'itidal' çağrısında bulunurken, AB ve NATO ülkelerinden İsrail'e art arda destek mesajı geldi. İsrail'de yaşanan olaylara ve savaş ilanı edildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise, "Bu sabah Hamas teröristleri tarafından İsrail vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen saldırılar karşısında şok oldum. İsrail'in kendisini savunmaya mutlak hakkı vardır." açıklamasında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise, "Birleşik Krallık, Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik korkunç saldırılarını kesin bir dille kınamaktadır. Birleşik Krallık, İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman destekleyecektir" ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı sosyal medya ağı X'te yaptığı paylaşımda, "Terörist grup Hamas'ın İsrail'e yönelik şiddetli saldırılarının hiçbir mazereti olamaz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, X'te yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini ve halkını savunma hakkını desteklediğimizi ifade ediyoruz" dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen de yaptığı açıklamada, "Hamas teröristleri tarafından İsrail'e karşı gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınıyorum. Bu, en aşağılık haliyle terörizmdir. İsrail'in bu tür iğrenç saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." ifadelerini kullandı. Benzer şekilde Almanya, Fransa, Romanya, Moldova ve daha birçok Avrupa ülkesi, İsrail'e desteklerini sunduğunu belirtti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, İsrail'e desteklerini açıkladı. Ortadoğu ülkelerinden İsrail'e sert tepki Katar ️Dışişleri Bakanlığı, "En sonuncusu Mescid-i Aksa'ya tekrar tekrar yapılan saldırılar olan sürekli ihlalleri nedeniyle devam eden tırmanıştan İsrail'i sorumlu tutuyoruz" açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan ise, "Suudi Arabistan, tekrarlanan provokasyonları ve Filistinlilerin haklarından mahrum bırakılması nedeniyle yaşananlardan İsrail'i sorumlu tutuyor. Tarafları acilen ateşkese çağırıyoruz" ifadeleri kullandı.İranlı milletvekilleri İsrail'e karşı Hamas operasyonunu desteklediklerini açıkladı. İran'ın Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, İran Meclisi üyeleri Filistinli Hamas'ın İsrail'e yönelik "El Aksa Tufanı" askeri operasyonunu destekledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, tarafların çatışmasının büyük risklere sahip olduğunu belirterek iki tarafı da sakin olmaya çağırdı. Mısır ayrıca konuyla ilgili diğer uluslararası aktörlerle iletişimde olduğunu belirtti. Lübnanlı silahlı grup Hizbullah bir açıklama yayınlayarak Gazze'deki durumu yakından takip ettiğini ve "Filistin direnişinin liderliğiyle doğrudan temas halinde olduğunu" söyledi. Gazze'deki savaşçıların İsrail'e roket yağdırdığı olayların ardından yapılan açıklamada bunun "İsrail'in devam eden işgaline kararlı bir yanıt ve İsrail ile normalleşme arayışında olanlara bir mesaj" olduğu ifade edildi. WAFA'nın aktardığına göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının 'yerleşimcilerin ve işgal birliklerinin terörüne' karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi.

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