https://sputniknews.com.tr/20231007/motorine-buyuk-indirim-geldi-1076111100.html

Motorine büyük indirim geldi

Motorine büyük indirim geldi

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T09:44+0300

2023-10-07T09:44+0300

2023-10-07T09:44+0300

ekonomi

motorin

fiyat

akaryakıt

indirim

türkiye

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Son olarak benzine 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı.Motorin fiyatlarına da gece yarısı 2 lira 92 kuruş indirim geldi.7 Ekim güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231006/motorine-buyuk-indirim-geliyor-1076081908.html

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motorin, fiyat, akaryakıt, indirim, türkiye