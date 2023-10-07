https://sputniknews.com.tr/20231007/medvedev-sordu-abdnin-dunyanin-her-yerinde-catismalari-alevlendirme-tutkusunu-ne-durdurabilir--1076116795.html

Medvedev sordu: ABD'nin dünyanın her yerinde çatışmaları alevlendirme tutkusunu ne durdurabilir?

Medvedev sordu: ABD'nin dünyanın her yerinde çatışmaları alevlendirme tutkusunu ne durdurabilir?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin neo-Nazilere yardım etmek yerine Filistin-İsrail sorununda daha aktif rol alması gerektiğini ifade... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T13:43+0300

2023-10-07T13:43+0300

2023-10-07T13:43+0300

politika

israil

israil savunma bakanlığı

dmitriy medvedev

rusya

filistin

hamas

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Telegram kanalından İsrail’deki durumu değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin iki yakın halk olan Rus ve Ukraynalıları birbirine düşürerek neo-Nazilere yardım etmek yerine Filistin-İsrail sorununda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.Medvedev, “Altı Gün Savaşlarının 50. yıldönümünde Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması beklenilebilecek bir olaydı. Washington ve müttefiklerinin ilgilenmesi gereken buydu” ifadelerini kullandı.İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın on yıllardır devam ettiğini ve ABD'nin burada kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayan Medvedev şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231001/medvedev-aptal-nato-liderleri-bizi-ucuncu-dunya-savasina-surukluyor-1075919173.html

israil

rusya

filistin

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israil, israil savunma bakanlığı, dmitriy medvedev, rusya, filistin, hamas