https://sputniknews.com.tr/20231007/medvedev-sordu-abdnin-dunyanin-her-yerinde-catismalari-alevlendirme-tutkusunu-ne-durdurabilir--1076116795.html
Medvedev sordu: ABD'nin dünyanın her yerinde çatışmaları alevlendirme tutkusunu ne durdurabilir?
Medvedev sordu: ABD'nin dünyanın her yerinde çatışmaları alevlendirme tutkusunu ne durdurabilir?
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin neo-Nazilere yardım etmek yerine Filistin-İsrail sorununda daha aktif rol alması gerektiğini ifade... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T13:43+0300
2023-10-07T13:43+0300
2023-10-07T13:43+0300
politika
israil
israil savunma bakanlığı
dmitriy medvedev
rusya
filistin
hamas
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Telegram kanalından İsrail’deki durumu değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin iki yakın halk olan Rus ve Ukraynalıları birbirine düşürerek neo-Nazilere yardım etmek yerine Filistin-İsrail sorununda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.Medvedev, “Altı Gün Savaşlarının 50. yıldönümünde Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması beklenilebilecek bir olaydı. Washington ve müttefiklerinin ilgilenmesi gereken buydu” ifadelerini kullandı.İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın on yıllardır devam ettiğini ve ABD'nin burada kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayan Medvedev şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231001/medvedev-aptal-nato-liderleri-bizi-ucuncu-dunya-savasina-surukluyor-1075919173.html
israil
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israil, israil savunma bakanlığı, dmitriy medvedev, rusya, filistin, hamas
israil, israil savunma bakanlığı, dmitriy medvedev, rusya, filistin, hamas
Medvedev sordu: ABD'nin dünyanın her yerinde çatışmaları alevlendirme tutkusunu ne durdurabilir?
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin neo-Nazilere yardım etmek yerine Filistin-İsrail sorununda daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.
Telegram kanalından İsrail’deki durumu değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin iki yakın halk olan Rus ve Ukraynalıları birbirine düşürerek neo-Nazilere yardım etmek yerine Filistin-İsrail sorununda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.
Medvedev, “Altı Gün Savaşlarının 50. yıldönümünde Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması beklenilebilecek bir olaydı. Washington ve müttefiklerinin ilgilenmesi gereken buydu” ifadelerini kullandı.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın on yıllardır devam ettiğini ve ABD'nin burada kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayan Medvedev şunları söyledi:
"Fakat bu aptallar Filistin-İsrail çözümü üzerinde aktif olarak çalışmak yerine bize yöneldiler ve iki yakın halkı birbirine düşürerek tüm güçleriyle neo-Nazilere yardım ediyorlar. Amerika'nın gezegenin her yerinde çatışmaları alevlendirme yönündeki çılgın tutkusunu ne durdurabilir? Görünüşe göre, sadece ABD topraklarında bir iç savaş"