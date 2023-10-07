https://sputniknews.com.tr/20231007/kayisi-deposunda-tepki-ceken-goruntulere-10-bin-lira-ceza-1076123050.html

Kayısı deposunda tepki çeken görüntülere 10 bin lira ceza

Kayısı deposunda tepki çeken görüntülere 10 bin lira ceza

Malatya'da kayısıların üzerine bir çalışanın ayakkabılarla bastığı deponun sahibine 10 bin lira para cezası uygulandı, kayısılara imha edilmek üzere el... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T17:23+0300

2023-10-07T17:23+0300

2023-10-07T17:23+0300

türkiye

malatya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/07/1076122855_5:0:1996:1120_1920x0_80_0_0_cacfc417fc95878e817269c8e438d32a.jpg

Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kayısı yığınının üzerine ayakkabıyla çıkan bir kişinin görüntülerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.Kırsal mahallede bulunan depoyu tespit eden ekipler, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle depo sahibine 10 bin lira para cezası uyguladı.Görüntülerde yer alan kuru kayısılara imha edilmek üzere el konulurken depo sahibi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20231006/esenyurt-belediyesinden-fare-goruntulerine-iliskin-aciklama-1076105160.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya