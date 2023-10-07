https://sputniknews.com.tr/20231007/kayisi-deposunda-tepki-ceken-goruntulere-10-bin-lira-ceza-1076123050.html
Kayısı deposunda tepki çeken görüntülere 10 bin lira ceza
Kayısı deposunda tepki çeken görüntülere 10 bin lira ceza
Malatya'da kayısıların üzerine bir çalışanın ayakkabılarla bastığı deponun sahibine 10 bin lira para cezası uygulandı, kayısılara imha edilmek üzere el... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T17:23+0300
2023-10-07T17:23+0300
2023-10-07T17:23+0300
türkiye
malatya
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Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kayısı yığınının üzerine ayakkabıyla çıkan bir kişinin görüntülerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.Kırsal mahallede bulunan depoyu tespit eden ekipler, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle depo sahibine 10 bin lira para cezası uyguladı.Görüntülerde yer alan kuru kayısılara imha edilmek üzere el konulurken depo sahibi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231006/esenyurt-belediyesinden-fare-goruntulerine-iliskin-aciklama-1076105160.html
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Kayısı deposunda tepki çeken görüntülere 10 bin lira ceza
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Malatya'da kayısıların üzerine bir çalışanın ayakkabılarla bastığı deponun sahibine 10 bin lira para cezası uygulandı, kayısılara imha edilmek üzere el konuldu.
Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kayısı yığınının üzerine ayakkabıyla çıkan bir kişinin görüntülerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kırsal mahallede bulunan depoyu tespit eden ekipler, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle depo sahibine 10 bin lira para cezası uyguladı.
Görüntülerde yer alan kuru kayısılara imha edilmek üzere el konulurken depo sahibi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.