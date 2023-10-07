https://sputniknews.com.tr/20231007/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-duyurdu-dijital-vergi-dairesi-donemi-basliyor-1076117323.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: 'Dijital vergi dairesi' dönemi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: 'Dijital vergi dairesi' dönemi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacaklarını belirterek, "Gelir İdaresi, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T15:35+0300

2023-10-07T15:35+0300

2023-10-07T15:35+0300

mehmet şimşek

ekonomi

dijital

vergi dairesi

vergi

yeni

sistem

ekonomi

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle getirdikleri yeni düzenlemeleri ve akaryakıt alımlarında kullanılacak yeni sistemi değerlendirdi.Yapılan düzenlemeler kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, elektronik uygulamalar kapsamında şimdi de Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alacağını aktaran Şimşek, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek mükelleflere elektronik uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli şekilde erişme imkanı sağlanacağını söyledi.Şimşek, bilişim teknolojilerinin getirdiği imkanlardan daha fazla yararlanılması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi'nin 'dijital.gib.gov.tr' adresinden hizmet vereceğini belirtirken, "Dijital Vergi Dairesi, beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçlarının elektronik ortamda sunulması ile vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getirilmesinde kolaylıkla kullanılabilecek. Başkanlık tarafından geliştirilen ve halihazırda her birisine farklı internet adresinden giriş yapılabilen İnteraktif Vergi Dairesi, Elektronik Beyanname Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve Hazır Beyan Sistemi gibi uygulamalara artık Dijital Vergi Dairesi üzerinden erişilebilecek" diye konuştu.Şimşek, Dijital Vergi Dairesi'yle vergi dairesine gitmeden tüm işlemlerin yapılabileceğini, mükellefiyet ve 'borcu yoktur' yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

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mehmet şimşek, dijital, vergi dairesi, vergi, yeni, sistem, ekonomi, türkiye