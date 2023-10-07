Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023
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Fransız siyasi analist Mirkoviç, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altı ilkesinin Rusya ve Batı tarafından farklı anlaşılacağı' yorumunda bulundu.
Fransız siyasi analist Nikola Mirkoviç, Sputnik'e verdiği demeçte, Putin'in Rusya'nın uğruna çabaladığını açıkladığı ve Rus liderin başkalarını da uymaya çağırdığı 6 ilkeyi, ABD ve Batılı ülkelerin farklı şekilde anlayacağını söyledi.
Vladimir Putin, Soçi'de bu yıl 20'ncisi düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda Rusya'nın hedeflediği ve başkalarını da uymaya çağırdığı 6 ilkeyi sıralamıştı. Bunlar arasında dünyanın açıklığı, çeşitliliği, azami temsil gücü, evrensel güvenlik, herkes için adalet ve eşitlik yer almaktaydı.
Nikola Mirkoviç, tüm bu ilkelerin olumlu bir şekilde ele alınabileceğini ancak Rusya'nın ve Batı dünyasının bu ilkeleri farklı şekilde anlayacağını vurguladı. Mirkoviç açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer vererek, Batı'nın kesinlikle birbirine bağlı bir dünyadan yana olacağını ancak kendisini iyilerin kampı olarak gören Avrupa ve ABD'nin bu dünyanın nasıl işleyeceğini belirlemek isteyeceğini söyledi. Buna ek olarak da "Rusya'nın ulusların ve kültürlerin çeşitliliği konusunda BM tüzüğünü ve insan haklarını takip ettiğini ancak "Avrupa uluslarının kendi ulusal kimliklerini ya da kültürlerini savunamadıklarını" belirtti.
Mirkoviç, şunları söyledi:
Vatansever olamazlar ve Avrupa'ya yerleşmek isteyen herhangi bir göçmeni kabul etmekle yetinmelidirler. Bugün vatandaşlar ile Avrupalı liderler arasındaki ikilem dehşet vericidir.
Fransız uzman, azami temsiliyet ve herkes tarafından onaylanacak kolektif bir karar ilkesinin Avrupa'da tamamen baltalandığını söyledi. Avrupalı liderlerin, vatandaşların hükümetlerin eylemlerinin ardındaki felsefeye derinden katılmadıklarını fark ettiklerini belirten uzman, "AB politikaları vatandaşların görüşleriyle tamamen uyuşmayan ve tabii ki kimsenin fikrini sormadığı, seçilmemiş komisyon üyelerinden oluşan bir kurul tarafından yönetiliyor" dedi.
Mirkoviç açıklamlarında ayrıca şunları vurguladı:
"Güvenlik ve evrensel barış ilkesi elbette Batı'da da kabul görecektir, ancak 21. yüzyılda Atlantikçiler tarafından Irak, Libya ve Afganistan'da başlatılan savaşlar 4 milyon insanın ölümüne yol açtı. Pax Americana birçok kişiyi öldürüyor! Atlantikçilerin ikiyüzlülüğü bariz bir çifte standarta dayanıyor."
Putin'in belirttiği "eşitlik" ilkesi hakkında da konuşan uzman, herkesin buna bağlı kalmayı kabul ettiğini belirterek "ABD liderliğindeki Batı ittifakı BM yetkisi olmadan ve yalanlar temelinde Irak'a saldırdı" cümlesini not olarak düştü.
Fransız siyasi analist, Rusya ve Batı'nın bu ilkeler üzerinde anlaşabileceğini, ancak yorumlamada ayrıştıklarını, Batı'nın ısrarla dünyaya kötü ve iyi özellikler atfettiğini ve "iyilik adına" gezegenin dört bir köşesindeki ülkelere yaptırımlar uyguladığını belirtti.
Mirkoviç sözlerini ise şöyle sonlandırdı: "Batı ve özellikle de ABD, çoğu insanın çılgınca olduğunu düşündüğü, giderek artan bir Woke Kültürü (sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hareketler için kullanılan bir terim) vizyonunu empoze etmek istiyor."