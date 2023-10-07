https://sputniknews.com.tr/20231007/duma-baskani-volodin-putin-rusyayi-kurtardi-1076115853.html
Duma Başkanı Volodin: Putin, Rusya'yı kurtardı
Duma Başkanı Volodin: Putin, Rusya'yı kurtardı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü kutladığı mesajında Putin'in 'Rusya’yı... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T12:45+0300
2023-10-07T12:45+0300
2023-10-07T12:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
doğum günü
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Telegram kanalından Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 71. yaş gününü kutlayan Volodin, ülkenin Putin’in devlet başkanı olmadan önceki durumunu anımsattı.Volodin, "Devletin başına geçmeden önce Rusya'nın nasıl bir durumda olduğu hatırlanmalıdır. Yıkım, ekonomik gerileme, kaderine terk edilmiş insanlar, vatandaşlara karşı yerine getirilmeyen sosyal yükümlülükler, ülke adeta çöküşün eşiğindeydi. Vladimir Vladimiroviç Rusya'yı kurtardı, onu güçlü kıldı” ifadelerini kullandı.Rusya'yı yok etmek isteyen Washington ve Brüksel’in tam da bu nedenle öncelikle devlet başkanını hedef aldıklarını vurgulayan Volodin, "Hepimiz şunu anlamalıyız: Yanıtımız, toplumun Vladimir Vladimiroviç Putin’in etrafında kenetlenmesidir. Doğum günün kutlu olsun Vladimir Vladimiroviç! Size mutluluk ve sağlık diliyorum!" mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-yeni-dunya-duzeni-icin-6-temel-prensibi-acikladi-1076068709.html
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rusya, vladimir putin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, doğum günü
rusya, vladimir putin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, doğum günü
Duma Başkanı Volodin: Putin, Rusya'yı kurtardı
12:45 07.10.2023 (güncellendi: 12:46 07.10.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü kutladığı mesajında Putin'in 'Rusya’yı kurtardığını ve güçlendirdiğini' söyledi.
Telegram kanalından Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 71. yaş gününü kutlayan Volodin, ülkenin Putin’in devlet başkanı olmadan önceki durumunu anımsattı.
Volodin, "Devletin başına geçmeden önce Rusya'nın nasıl bir durumda olduğu hatırlanmalıdır. Yıkım, ekonomik gerileme, kaderine terk edilmiş insanlar, vatandaşlara karşı yerine getirilmeyen sosyal yükümlülükler, ülke adeta çöküşün eşiğindeydi. Vladimir Vladimiroviç Rusya'yı kurtardı, onu güçlü kıldı” ifadelerini kullandı.
Rusya'yı yok etmek isteyen Washington ve Brüksel’in tam da bu nedenle öncelikle devlet başkanını hedef aldıklarını vurgulayan Volodin, "Hepimiz şunu anlamalıyız: Yanıtımız, toplumun Vladimir Vladimiroviç Putin’in etrafında kenetlenmesidir. Doğum günün kutlu olsun Vladimir Vladimiroviç! Size mutluluk ve sağlık diliyorum!" mesajını paylaştı.