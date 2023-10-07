https://sputniknews.com.tr/20231007/disisleri-bakanligindan-israil-ve-filistindeki-turk-vatandaslarina-yonelik-uyari-1076125839.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T19:27+0300

2023-10-07T19:27+0300

2023-10-07T19:34+0300

dışişleri bakanlığı

dünya

ortadoğu

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından 'İsrail ve Filistin'deki Kıymetli Vatandaşlarımızın Dikkatine' başlığıyla bir uyarı mesajı yayımladı.İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231007/israildeki-olaylara-iliskin-disisleri-bakanligi-taraflari-itidalle-hareket-etmeye-cagiriyoruz-1076125326.html

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