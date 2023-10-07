https://sputniknews.com.tr/20231007/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhandan-emeklilerle-ilgili-aciklama-1076122192.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T17:06+0300

2023-10-07T17:06+0300

2023-10-07T17:06+0300

türkiye

vedat işıkhan

recep tayyip erdoğan

emeklilik

emekli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496862_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e2d0d27584e1e676d9c142812e5c29c8.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231006/milyonlarca-emekli-bekliyordu-cifte-zam-icin-olasi-tarih-belli-oldu-1076076693.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat işıkhan, recep tayyip erdoğan, emeklilik, emekli