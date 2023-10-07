https://sputniknews.com.tr/20231007/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhandan-emeklilerle-ilgili-aciklama-1076122192.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T17:06+0300
2023-10-07T17:06+0300
2023-10-07T17:06+0300
türkiye
vedat işıkhan
recep tayyip erdoğan
emeklilik
emekli
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231006/milyonlarca-emekli-bekliyordu-cifte-zam-icin-olasi-tarih-belli-oldu-1076076693.html
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vedat işıkhan, recep tayyip erdoğan, emeklilik, emekli
vedat işıkhan, recep tayyip erdoğan, emeklilik, emekli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.