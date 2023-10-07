Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
© İHA / RIDVAN KILIÇ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6️ şüpheli bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı" açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşan yaptığı açıklamada, ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında, Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 kişimin yakalandığını açıkladı.
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı. Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 Ekim olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek.”
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA VAN’DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023
Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.
Operasyonu düzenleyen Van İl… pic.twitter.com/jLiLPSKfZt