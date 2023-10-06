https://sputniknews.com.tr/20231006/ysp-milletvekili-sezai-temelli-hakkinda-sorusturma-1076095657.html
YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma
YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeşil Sol Parti Milletvekili Temelli hakkında resen soruşturma başlattı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T19:03+0300
2023-10-06T19:03+0300
2023-10-06T19:03+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara cumhuriyet başsavcılığı
yeşil sol parti
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
sezai temelli
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları suç unsuru içerdiği gerekçesiyle Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20190512/temelli-23-haziran-sadece-bir-belediye-baskanligi-secimi-degil-bir-demokrasi-referandumudur-1039026365.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yeşil sol parti, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), sezai temelli
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yeşil sol parti, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), sezai temelli
YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeşil Sol Parti Milletvekili Temelli hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları suç unsuru içerdiği gerekçesiyle Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 sayılı TCK'nin 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."