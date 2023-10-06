https://sputniknews.com.tr/20231006/van-golunde-3-hortumun-ayni-anda-gerceklesmesi-bilim-insanlarini-endiselendirdi-1076079585.html
Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi
Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olmasını iklim değişikliğinin bir sonucu... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T10:24+0300
2023-10-06T10:24+0300
2023-10-06T10:24+0300
yaşam
video
van gölü
hortum
bilim insanları
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Van Gölü'nde 3 hortumun yaşanması olayını değerlendiren YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olması çok özel ve önemli bir doğa olayıdır” dedi. Van’ın merkez Edremit ve Tuşba ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası Van Gölü’nde 3 ayrı hortum oluşmuştu.Kıyıya 500 metre mesafede görülen hortumları küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu savunan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir doğa olayının gölde görülmesinin çok özel bir durum olduğunu vurguladı.
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Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi
Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi
2023-10-06T10:24+0300
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video, van gölü, hortum, bilim insanları, видео
video, van gölü, hortum, bilim insanları, видео
Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi
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Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olmasını iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yorumladı.
Van Gölü'nde 3 hortumun yaşanması olayını değerlendiren YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olması çok özel ve önemli bir doğa olayıdır” dedi.
Van’ın merkez Edremit ve Tuşba ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası Van Gölü’nde 3 ayrı hortum oluşmuştu.
Kıyıya 500 metre mesafede görülen hortumları küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu savunan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir doğa olayının gölde görülmesinin çok özel bir durum olduğunu vurguladı.