https://sputniknews.com.tr/20231006/van-golunde-3-hortumun-ayni-anda-gerceklesmesi-bilim-insanlarini-endiselendirdi-1076079585.html

Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi

Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olmasını iklim değişikliğinin bir sonucu... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

van gölü

hortum

bilim insanları

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Van Gölü'nde 3 hortumun yaşanması olayını değerlendiren YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olması çok özel ve önemli bir doğa olayıdır” dedi. Van’ın merkez Edremit ve Tuşba ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası Van Gölü’nde 3 ayrı hortum oluşmuştu.Kıyıya 500 metre mesafede görülen hortumları küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu savunan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir doğa olayının gölde görülmesinin çok özel bir durum olduğunu vurguladı.

van gölü

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Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendirdi 2023-10-06T10:24+0300 true PT0M47S

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video, van gölü, hortum, bilim insanları, видео