https://sputniknews.com.tr/20231006/unicef-acikladi-dogal-afetler-nedeniyle-son-6-yilda-43-milyondan-fazla-cocuk-yerinden-edildi-1076093233.html

UNICEF açıkladı: Doğal afetler nedeniyle son 6 yılda 43 milyondan fazla çocuk yerinden edildi

UNICEF açıkladı: Doğal afetler nedeniyle son 6 yılda 43 milyondan fazla çocuk yerinden edildi

UNICEF, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler nedeniyle 6 yılda 43.1 milyon çocuğun kendi ülkesindeki yerinden edildiğini açıkladı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T18:17+0300

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2016 ile 2021 yılları arasında afetlerden etkilenen çocuklarla ilgili “Değişen İklimde Yerinden Edilen Çocuklar” adlı bir rapor yayınladı. Açıklanan raporda, sel, fırtına, kuraklık ve orman yangınları gibi hava koşullarından kaynaklanan afetler nedeniyle 6 yılda 44 ülkede, 43.1 milyon çocuğun ülke içinde yerinden edildiği belirtildi.Verilere göre, günde ortalama 20 bin çocuk yerinden edilirken, sel ve fırtınalar nedeniyle 40.9 milyon, kuraklık sonucu 1.3 milyon, orman yangınları nedeniyle de 810 bin çocuk yerinden edildi.Raporda çocuk nüfus oranına göre fırtınalardan en çok Dominika ve Vanuatu gibi küçük ada ülkelerindeki çocukların etkilendiği belirtilirken, sel felaketleri ise en çok Somali ve Güney Sudan'daki çocukları etkiledi. Yine ayrıca rapordaki mevcut iklim verilerine göre nehir taşkınlarının önümüzdeki 30 yıl içinde yaklaşık 96 milyon çocuğu, siklonların 10.3 milyon ve fırtınaların ise 7.2 milyon çocuğu yerinden edebileceğini ortaya koydu.

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UNICEF Açıkladı: Doğal afetler nedeniyle son 6 yılda 43 milyondan fazla çocuk yerinden edildi UNICEF Açıkladı: Doğal afetler nedeniyle son 6 yılda 43 milyondan fazla çocuk yerinden edildi 2023-10-06T18:17+0300 true PT0M50S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, unicef, çocuk, doğal afet, видео, birleşmiş milletler (bm)