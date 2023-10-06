Ukrayna'nın insansız hücumbotlarla Kırım'ı hedef aldığı saldırı püskürtüldü
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Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırı planlarını uygulamayı sürdüren Ukrayna ordusu, Sivastopol'ü denizden, Belgorod Bölgesi'ni de havadan hedef aldı.
Kırım Cumhuriyeti'ne bağlı Sivastopol'de Vali Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun insansız hücumbotlarla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Ukraynalı güçlerin sabaha karşı Sivastopol'ün Severnıy Mol semtinde 2 insansız hücum botla saldırıya teşebbüs ettiğini belirten Razvojayev, "Severnıy Mol civarında güçlü sesler duyuluyor. Bunlar Karadeniz Filosu'nun denizaltısavar destek ekipleri. İlk belirlemelere göre 2 insansız hücumbotunun saldırısını püskürtüyorlar" dedi.
Ukraynalı güçlerin sabaha karşı Sivastopol'ün Severnıy Mol semtinde 2 insansız hücum botla saldırıya teşebbüs ettiğini belirten Razvojayev, "Severnıy Mol civarında güçlü sesler duyuluyor. Bunlar Karadeniz Filosu'nun denizaltısavar destek ekipleri. İlk belirlemelere göre 2 insansız hücumbotunun saldırısını püskürtüyorlar" dedi.
Belgorod Bölgesi'nde İHA'larla saldırı girişimi
Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin dün akşam saatlerinde Rusya topraklarını İHA'larla vurmaya çalıştığını açıkladı.
Ukrayna ordusunun 2 ayrı saldırı girişiminde toplam 6 İHA'yı Rusya'ya gönderdiğini belirten bakanlık, tüm İHA'ların sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında vurulduğunu ifade etti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Ukrayna ordusunun 2 ayrı saldırı girişiminde toplam 6 İHA'yı Rusya'ya gönderdiğini belirten bakanlık, tüm İHA'ların sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında vurulduğunu ifade etti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.