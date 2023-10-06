https://sputniknews.com.tr/20231006/ukrayna-yuksek-surasi-vekili-ukrayna-ordusunda-durum-kritik-1076061661.html

Ukrayna Yüksek Şurası Vekili: Ukrayna ordusunda durum kritik

Ukrayna Yüksek Şurası Vekili: Ukrayna ordusunda durum kritik

Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Gonçarenko, Ukrayna ordusundaki kritik durum sebebiyle Zelenskiy ile görüşmek istediğini belirtti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T01:59+0300

2023-10-06T01:59+0300

2023-10-06T01:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

aleksey gonçarenko

verhovna rada

telegram

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, cephe hattındaki ve Ukrayna ordusundaki kritik durum nedeniyle ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme talep etti.Milletvekili ordudaki sorunların bir kısmını şu şekilde sıraladı: Gonçarenko ayrıca yüz binlerce kişinin aylardır ve hatta yıllardır muharip statüsü almak için beklediğini kaydetti. Milletvekili açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

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ukrayna, aleksey gonçarenko, verhovna rada, telegram, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy