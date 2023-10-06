https://sputniknews.com.tr/20231006/ukrayna-yuksek-surasi-vekili-ukrayna-ordusunda-durum-kritik-1076061661.html
Ukrayna Yüksek Şurası Vekili: Ukrayna ordusunda durum kritik
Ukrayna Yüksek Şurası Vekili: Ukrayna ordusunda durum kritik
Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Gonçarenko, Ukrayna ordusundaki kritik durum sebebiyle Zelenskiy ile görüşmek istediğini belirtti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T01:59+0300
2023-10-06T01:59+0300
2023-10-06T01:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey gonçarenko
verhovna rada
telegram
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, cephe hattındaki ve Ukrayna ordusundaki kritik durum nedeniyle ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme talep etti.Milletvekili ordudaki sorunların bir kısmını şu şekilde sıraladı: Gonçarenko ayrıca yüz binlerce kişinin aylardır ve hatta yıllardır muharip statüsü almak için beklediğini kaydetti. Milletvekili açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231005/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-2024-yilinda-abdnin-yardimi-olmadan-ilerleyemeyecek-1076053050.html
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ukrayna, aleksey gonçarenko, verhovna rada, telegram, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
ukrayna, aleksey gonçarenko, verhovna rada, telegram, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
Ukrayna Yüksek Şurası Vekili: Ukrayna ordusunda durum kritik
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Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Gonçarenko, Ukrayna ordusundaki kritik durum sebebiyle Zelenskiy ile görüşmek istediğini belirtti.
Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, cephe hattındaki ve Ukrayna ordusundaki kritik durum nedeniyle ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme talep etti.
Milletvekili ordudaki sorunların bir kısmını şu şekilde sıraladı:
"Ordudaki ödemelere tam bir fecaat. Askerlerin seferberlik emrinde hala bir değişiklik yok, terhisler de öyle. Neden 3 yıldır kölelik şartlarında hizmet ediyorlar, neden?"
Gonçarenko ayrıca yüz binlerce kişinin aylardır ve hatta yıllardır muharip statüsü almak için beklediğini kaydetti. Milletvekili açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
"Ordudan çok insan ile konuşuyorum; durum kritik. Sadece tedarik ve ödemelerde değil, cephede de durum kritik. İnsanlara her şeyi dürüst bir şekilde söylememiz gerekiyor. 'Kebaplardan ya da yaz aylarında Yalta'da tatil yapacağız'dan bahsetmeyin."