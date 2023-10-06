https://sputniknews.com.tr/20231006/tff-baskani-buyukeksi-stadyumu-terk-etmesine-iliskin-konustu-herkes-kendine-yakisani-yapar-1076082929.html

TFF Başkanı Büyükekşi stadyumu terk etmesine ilişkin konuştu: 'Herkes kendine yakışanı yapar'

TFF Başkanı Büyükekşi stadyumu terk etmesine ilişkin konuştu: 'Herkes kendine yakışanı yapar'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında yaşananların ardından yaptığı açıklamada "Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T11:57+0300

2023-10-06T11:57+0300

2023-10-06T11:57+0300

spor

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı'na giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yapılan protestolar sonrasında stattan ayrıldı.'Beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık'Büyükekşi yaşananların ardından yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok üzgünüm. TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzedeler için organize edilen maçlarda ‘Bizim maçlara gelmiyorsunuz’ diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık." dedi.Milliyet'te yer alan habere göre; Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231005/tff-baskani-buyukeksi-besiktas-stadyumunu-terk-etti--1076071659.html

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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi